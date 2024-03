Skoki narciarskie. Wyniki PŚ w Trondheim dzisiaj nie były dla Polaków dobre. W Raw Air się nie liczą

Skoki dzisiaj w Trondheim były na nowym obiekcie. Wyniki Polaków w treningu był słabe

To był historyczny, bo pierwszy, konkurs na nowej skoczni normalnej (HS 105) w Trondheim. Obiekty do skoków narciarskich w tym mieście - także dużą skocznię - w ramach przygotowań do MŚ 2025 rozebrano i zbudowano od nowa. To był oficjalny debiut w Pucharze Świata.

Uczestnicy Raw Air wcześniej nie bardzo mieli jak się zapoznać ze zmodernizowanymi skoczniami (oczywiście oprócz Norwegów, którzy mogli tam trenować).

Szansą była sesja treningowa przez zawodami (w PŚ w Trondheim, zaliczanym do Raw Air, nie ma kwalifikacji). W niej Polacy spisali się słabo, w pierwszej serii najlepsze skoki dzisiaj mieli Maciej Kot (19.) i Piotr Żyła (20.), w drugiej - Żyła (30.).