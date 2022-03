Skoki narciarskie WYNIKI. Zawody PŚ w lotach Planicy zdominowali Słoweńcy, wygrał Ziga Jelar. Kamil Stoch zajął 11. miejsce

W serii próbnej Stoch potwierdził formę, zajął 5. miejsce. Trzy pierwsze lokaty przypadły Słoweńcom, a inny z nich, Anze Semenic, skoczył aż 249,5 m (to był jednak dopiero 18. wynik serii).

Konkurs stał na dobrym poziomie, choć skoków w okolice 250 m już nie było. Za to takich w okolicach 230-240 m - całkiem sporo. Po pierwszej serii w naszej ekipie mogły być mieszane uczucia. Z jednej strony podtrzymany został trend, że mamy liczną reprezentację w drugiej serii, bo awansowało do niej bez większego problemu wszystkich naszych pięciu zawodników (a odpadł m.in. Niemiec Markus Eisenbichler). Z drugiej - choć sezon jest generalnie słaby, to kibic ma prawo liczyć na walkę Polaków o wysokie cele. A teraz już na półmetku szanse na podium były nieznacznie. W czołowej „10” plasował się tylko Stoch, na 7. pozycji (228 m). Z tym, że strata do czołowej trójki wynosiła 11,3 pkt. W lotach to nie jest aż tak dużo, lecz patrząc na dyspozycję ścisłej czołówki, trudno było liczyć na przełamanie słoweńskiej hegemonii.