Skoki narciarskie. Wysokie premie dla najlepszych w Pucharze Świata. Lider listy płac zagarnął już ponad milion złotych

Na skokach narciarskich najwięcej w tym sezonie zarabia Kobayashi

Premiami nagradzani są skoczkowie, którzy dany konkurs indywidualny zakończyły w czołowej "30", czyli awansowali do drugiej serii. Za wygraną dostaje się 13 tys. franków szwajcarskich, za 30. miejsce - 100 CHF. Dodatkowo płatne jest zwycięstwo w kwalifikacjach przed zawodami, wycenione na 3 tys. Przez typowy weekend (tu nie są liczone starty drużynowe), przy dwóch konkursach indywidualnych, do zgarnięcia się jest 26 tys. CHF. Ponadto w zestawieniu uwzględniono bonusy za zwycięstwa w minicyklach. A triumf w Turnieju Czterech skoczni to extra 100 tys.

W TCS triumfował właśnie Kobayashi, to w dużej mierze dzięki tej nagrodzie jest na czele finansowej klasyfikacji. Japończyk oficjalnie zarobił 243 750 CHF. Przy średnim kursie franka szwajcarskiego 4,58 PLN (z dnia 11.02.2024) daje to 1,116 mln złotych. Całkiem nieźle, jak na dwa i pół miesiąca skakania (sezon ruszył 24 listopada 2023 r.).