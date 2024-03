Skoki narciarskiej dzisiaj: wyniki Pucharu Świata w Oslo. Duży niedosyt w polskiej ekipie podczas Raw Air

Różne skoki Polaków dzisiaj w PŚ w Oslo. Kubacki i Zniszczoł mieli gorsze wyniki na otwarcie

Konkurs otwierający Raw Air (drugie skoki zaliczane do punktacji, po kwalifikacjach) trochę namieszał w układzie sił w naszej reprezentacji. Ostatnio najczęściej najlepsze skoki miał Aleksander Zniszczoł, który także w piątkowych kwalifikacjach w Oslo uzyskał najlepsze wyniki w naszej kadrze. Wówczas 20. lokata nie napawała optymizmem. Obawy potwierdziły się, bo dzisiaj skoki były dużo gorsze. Zniszczoł sklasyfikowany został na 41. pozycji, tuż przed najsłabszym w polskiej ekipie Dawidem Kubackim.

Pozostała trójka Biało-Czerwonych zawody może zaliczyć od udanych, bo miała lepsze skoki dzisiaj i awansowała do drugiej serii. Błysnął Kamil Stoch (128 m), który na półmetku plasował się na 10. pozycji. Tak wysoko zawodów PŚ w skokach narciarskich w tym sezonie nie ukończył (jego najlepsze wyniki to na 11. pozycja). W dodatku zachowywał realną szansę nawet na podium, bo do 3. pozycji tracił tylko 5,6 pkt.