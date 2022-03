Skoki wyniki dzisiaj. Piotr Żyła blisko podium PŚ w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Wygrał Stefan Kraft [19.03]

Wyniki pierwszej serii skoków w Oberstdorfie były dzisiaj obiecujące

W pierwszej serii reprezentanci Polski skakali jak „za starych, dobrych lat”. Pięciu awansowało do drugiej serii, co w tym mało udanym sezonie udało się po raz... pierwszy. Do tego dwóch mogło liczyć na włączenie się do walki o podium.

Na półmetku najwyżej z naszej ekipy plasował się Kamil Stoch. W sobotę wreszcie oddał dwa z rzędu bardzo dobre skoki - w serii próbnej poleciał najdalej ze wszystkich, na 232 m (3. lokata), w konkursie uzyskał 223 m i zajmował 6. miejsce.

Do 3. pozycji tracił 9,6 pkt, w lotach to nie jest aż tak dużą różnicą. Tuż za nim (7.) plasował się Piotr Żyła, z notą tylko o 0,9 pkt gorszą.

Pozostali byli dalej: Jakub Wolny 19., Dawid Kubacki 21., Andrzej Stękała (wrócił do kadry na PŚ) 26.; odpadł 32. Aleksander Zniszczoł.