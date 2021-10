Skoki wyniki na żywo. Polacy dziś walczą w Letniej Grand Prix w Klingenthal. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online

Letnia GP w skokach. Kubacki w Klingenthal walczy dziś o podium

To będzie już ostatnia impreza letniego cyklu. Najważniejsze rozstrzygnięcie już zapadło, triumf w klasyfikacji łącznej zapewnił sobie Halvor Egner Granerud. Wyprzedzić go mógł tylko Jan Hoerl, ale on - ze względów rodzinnych - zrezygnował z występu w Niemczech.