Skoki - Zakopane 2022. Dyrektor PŚ Sandro Pertile cieszy się z powrotu kibiców na trybuny i wysyła polskich skoczków do... Częstochowy

Wyniki testu Wąska przed PŚ Zakopane ostatecznie negatywny

Dyrektor PŚ Sandro Pertile wyjaśnił przypadek Wąska, który ostatecznie został dopuszczony do zawodów. Polski skoczek miał pozytywny wynik testu na COVID (PCR - dokładniejszego) i ogłoszono, że nie może wystąpić. Kolejne próby zmieniły jednak sytuację.

- Paweł miał test w środę, rezultat był niejednoznaczny. Personel laboratorium zasugerował, by ponownie przeprowadzić badanie. Polska ekipa tak zrobiła, jeszcze tego samego dnia i wynik był negatywny. Zdecydowaliśmy się wtedy na kolejny test, też był negatywny. To, co do zasady, jest ostatecznym rozstrzygnięciem - powiedział Włoch.