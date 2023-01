Skoki Zakopane na żywo WYNIKI Kiedy i gdzie oglądać skoki? Transmisja na żywo 14.01.2023

Kiedy skoki w Zakopanem na żywo? WYNIKI zawodów Pucharu Świata 13-15.01.2023

Tym razem w konkursach zakopiańskich występuje tylko sześciu Polaków, za to są to najlepsi z najlepszych i każdy z nich ma szasnę na udział w serii finałowej. Zanim przystąpią do niedzielnych zawodów indywidualnych, zaprezentują się w sobotniej rywalizacji drużynowej.

Kadrę na Zakopane 2023 wyselekcjonowaną przez trenera Thomasa Thurnbichlera tworzą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł. W porównaniu z Turniejem Czterech Skoczni brakuje więc Stefana Huli, a jego miejsce zajął Zniszczoł.