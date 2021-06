Skomielna Biała. Przy szkole powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny

Czasu na składanie ofert mają do 22 czerwca br. Kto wygra będzie miał 5 miesięcy na wywiązanie się z umowy i realizacje prac.

Obecnie przy szkole znajdują się wielofunkcyjne boisko i plac zabaw mający już lata świetności za sobą. Teraz zostanie on odnowiony i doposażony, a oprócz tego powstaną bieżnia, skocznia do skoków w dal, siłownia zewnętrzna, boisko do siatkówki plażowej. Całość będzie uzupełniona o miejsce postojowe i elementy małej architektury tak, aby można tu było nie tylko zmęczyć się ćwicząc, ale także odpocząć.

Przygotowania do tej inwestycji trwały długo, bo liczący ponad 20 arów teren wymagał wyrównania. Pomogła trwająca nieopodal budowa drogi ekspresowej S7, bo z niej pozyskano ziemię, którą wyrównano plac, na którym staną wspomniane atrakcje.

Pomogły też środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina pozyskała w kwocie 1,1 mln zł.

Właśnie one w głównej mierze mają pokryć koszty tej inwestycji, która spośród zaplanowanych na ten rok w gminie Lubień jest największa.