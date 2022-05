Skomielna Biała. Zderzenie samochodu z autobusem na zakopiance Katarzyna Hołuj

W niedzielę (22 maja) przed godz. 14 na zakopiance w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w Skomielnej Białej (jadąc od Myślenic przed zjazdem na drogę ekspresową S7) doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem jadącym do Zakopanego. Jedna osoba (kierująca osobówką) została zabrana do szpitala na obserwację. Na miejscu działają służby. Ruch na zakopiance odbywa się wahadłowo.