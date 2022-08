Skorek może przestraszyć, gdy znienacka pojawi się w mieszkaniu Grzegorz Tabasz

Groźnie wyglądającą hordę owadów przyniosłem do domu razem z miską płatków róży. Drugi rzut kwiatów bordowej barwy zbieram jako surowiec do wyrobu prawdziwego nadzienia do pączków. Co prawda Tłusty Czwartek to dopiero perspektywa przyszłego roku, ale róża kwitnie teraz. Mniejsza z tym.