Skradziony samochód odnalazł się po pół roku. Policjanci ze Skawiny zatrzymali złodzieja Barbara Ciryt

Skradziony samochód odzyskali policjanci ze Skawiny i oddali właścicielowi Fot. KWP Kraków

Przez pół roku złodziej korzystał ze skradzionego samochodu - audi A3. Mało udawał, że ma prawo do jego użytkowania na podstawie sfałszowanego dokumentu. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie dotarli do złodzieja, którym okazał się 51-letni mężczyzna i zatrzymali go. Odzyskali też skradzione audi. Złodziej odpowie za swój czyn, grozi mu do 5 lat więzienia.