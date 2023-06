Sławek Peszko vs Piotr Żyła. Będzie freakowy hit na gali Clout MMA? Skoczek narciarski nia zaprzecza, ale jego trener mówi stanowcze "nie"

Peszko przeszedł z futbolu do MMA. Żyła byłby idealnym rywalem na gali Clout MMA

Będzie walka Peszko - Żyła? Skoczek narciarski lub nowe wyzwania

- Też takie plotki słyszałem... Lubię nowe wyzwania - mówił. A co z ryzykiem odniesienia kontuzji? - Że niby miałoby się mi coś stać? Gorzej będzie miał ten drugi - roześmiał się Żyła na tak postawione pytanie.

Trener kadry skoczków narciarski Thomas Thurnbichler to tematu podszedł z rozbawieniem i dużym dystansem. Ale też z jednoznaczną deklaracją. - Słyszałem o tych planach. Nie wiem... Czy on to już ogłosił? (śmiech). Jeśli chcesz w to wejść, to musisz to zrobić we właściwym czasie i nie powinien cię spotkać żaden uraz (śmiech). W tym roku na pewno nie będzie na to zgody, zobaczymy, jak potoczy się kariera Piotrka. W trakcie przygotowań do sezonu nie ma takiej opcji. Ryzyko kontuzji jest zbyt duże - powiedział Austriak, dodając, że jego podopieczny dobrze wie o tym nastawieniu.

Przed Żyła w Igrzyskach Europejskich jeszcze konkurs na Wielkiej Krokwi w sobotę (1 lipca)