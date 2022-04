Śledziennica skrętoległa. Kto to taki? Grzegorz Tabasz

Dostałem zdjęcie małej roślinki z pytaniem, kto to taki. Gęste runo z zielonych łodyżek ozdobione na szczycie licznymi z żółtymi kwiatuszkami. Ledwo widoczne i skromne, zaś uwagę na siebie zwracają tylko wczesną wiosną, gdy mało co kwitnie. Była to śledziennica skrętoległa.