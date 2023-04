Ślimaki wstężyki Grzegorz Tabasz

Zabrzmi to dziwnie, ale ucieszyłem oczy pierwszymi ślimakami. Pewnie ktoś mi wypomni, że zwykle na oślizgłe stwory psioczę, ale tym razem jest inaczej. I nie są to bynajmniej jadalne winniczki, lecz małe i miłe oku stworki. Do tego sympatyczne. Nieszkodliwe. Pospolite. Czyli ślimaki wstężyki. Najładniejsze ślimaki Polski. Gajowy, austriacki lub ogrodowy.