Słodka ciąża. Musimy jednak uważać, bo wysoki cukier to wróg mamy i dziecka

Do czynników zwiększających ryzyko jej rozwoju należy m.in. nadwaga, otyłość oraz epizod choroby przy poprzedniej ciąży. Większą skłonność do takiego zaburzenia metabolizmu mają kobiety, które decydują się na dziecko po 35. urodzinach oraz panie, które urodziły już dwójkę dzieci. Ryzyko „słodkiej ciąży” zwiększa również nadciśnienie tętnicze, obciążenia genetyczne, urodzenie noworodka z wadą rozwojową, wcześniejsze poronienia i zespół policystycznych jajników.

- Zaburzenia gospodarki węglowodanowej to efekt nieprawidłowej pracy insuliny. Insulina jest hormonem wydzielanym przez trzustkę, który odpowiada za przenoszenie materiału energetycznego, czyli glukozy z krwi do komórek. W przypadku cukrzycy, także tej ciążowej, najprościej mówiąc insuliny jest sporo, ale ona źle pracuje, nie może przenieść glukozy z krwi do komórki - tłumaczy dr hab. med. Katarzyna Cyganek, diabetolog z Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Choroba może jednak dotknąć także panie, które nie należą do żadnej z grup ryzyka. Lekarze wśród objawów, jakie powinny zaniepokoić przyszłe mamy, wymieniają m.in. nadmierny przyrost wagi, wzmożone pragnienie i suchość w ustach. We wczesnym wykrywaniu cukrzycy ciążowej pomagają profilaktyczne badania diagnostyczne. Oznaczenie cukru we krwi na czczo w pierwszym trymestrze ciąży powinna wykonać każda kobieta spodziewająca się dziecka. Jeśli wynik próby jest prawidłowy, kolejny krok to test obciążenia 75 gramami glukozy, czyli tzw. krzywa cukrowa. Jest on wykonywany między 24 a 28 tygodniem ciąży. Oba badania należą do świadczeń gwarantowanych, a ich koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zbagatelizowana cukrzyca ciążowa może mieć poważne konsekwencje dla przyszłej mamy i noworodka 123rf

Zbagatelizowana cukrzyca ciążowa może mieć poważne konsekwencje dla przyszłej mamy i noworodka. Dzieci „słodkich mam” są narażone m.in. na makrosomię. Mówi się o niej, gdy płód osiąga większą masę niż wskazywałby na to jego wiek ciążowy. W konsekwencji rośnie ryzyko ciężkiego porodu i niedotlenienia, do którego może dojść w jego trakcie.