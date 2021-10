Słomniki. 53-latek masturbował się na ulicy na oczach dziewczynki ze szkoły podstawowej. Jest już w areszcie. Na koncie ma inne przestępstwa

Do aresztowania 53-latka mieszkańca powiatu krakowskiego doszło w połowie października tego roku.

- Wówczas do komisariatu w Słomnikach przyszła kobieta, która zawiadomiła funkcjonariuszy o kilkukrotnym obnażaniu się i onanizowaniu przez starszego mężczyznę na oczach jej małoletniej córki. Te zdarzenia miały miejsce na ulicy, w czasie gdy dziewczynka wracała ze szkoły podstawowej do domu. Policjanci szybko ustalili personalia sprawcy i zatrzymali go jeszcze tego samego dnia. To 53-latek z powiatu krakowskiego - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na tym nie koniec. Okazało się, że tydzień wcześniej ten sam mężczyzna został zatrzymany przez policjantów za znęcanie się nad swoją matką. Jak ustalili policjanci, dochodziło do tego od około 20 miesięcy. Po przeprowadzeniu całej procedury i założeniu niebieskiej karty, sprawca usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkiem rodziny. Za co grozi 5 lat pozbawienia wolności. Za to prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.