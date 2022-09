Słomniki. Małopolski Motoweek. Były pokazy driftu, wystawy samochodów retro, limuzyn, auta sportowe, wojskowe i akrobacje motorowe

Celem motoryzacyjnej imprezy jest tworzenie przestrzeni dla fanów motoryzacji, okazja do rozmów nawiązywania kontaktów, inspiracji, promocji, a przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze i promocja motosportu. Obok wystaw organizowano też różnego rodzaju pokazy, akrobacje i pokaz ratownictwa drogowego oraz nauka pierwszej pomocy.

Najciekawsze, jak widać po udziale publiczności pokazy driftu samochodowego, pokazy motocyklowe, quadowe. Mamy też pokazy obrony osobistej przy samochodzie. To wszystko w strefie pokazowej, mam również strefę edukacyjną, a w niej symulator zderzeń, symulator dachowania, możliwość rozwiązania testu na prawo jazdy - relacjonuje Monika Motyczyńska z zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki i współorganizatorka imprezy motoryzacyjnej.

Do symulatora dachowania ustawiały się długie kolejki. Każdy mógł doświadczyć jak podczas dachowania obraca sią pojazdy. Utrzymywanie się tylko na pasach bezpieczeństwa i ogromne ciśnienie w głowie, gdy samochód jest go góry kołami. Sporym doświadczeniem było także ubranie alko-googli lub narko-googli i próba przejścia przez tor przeszkód, który w takich googlach dwoi się i troi, zamazuje i przesuwa. Przedstawicie Żandarmeria Wojskowej zachęcali kierowców do pokonania takiego toru przeszkód i sprawdzenia jak zdezorientowany jest człowiek pod wpływem alkoholu lub narkotyków.