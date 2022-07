Słowak Michal Skvarka i Serb Nikola Kuveljić pożegnali się z Wisłą Kraków

Skvarka miał kontrakt wiążący go z Wisłą do 30 czerwca 2023 roku, ale od kilku tygodni było wiadomo, że klub szuka możliwości pozbycia się tego piłkarza. Umowa ze Słowakiem, który reprezentował "Białą Gwiazdę" od lipca ubiegłego roku, została rozwiązana za porozumieniem stron.

Z kolei Kuveljić nadchodzący sezon spędzi na wypożyczeniu w zespole FK TSC Bačka Topola. Środkowy pomocnik wraca więc do Serbii, skąd trafił do Wisły w styczniu 2020 roku (transfer z zespołu FK Javor Matis). Kontrakt Kuveljicia obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Zawiera wprawdzie opcję przedłużenia, ale dziś nikt tego nie planuje.

Dla permanentnie zawodzącego w wiślackich barwach Kuveljicia zabrakło miejsca w kadrze po tym, jak latem do drużyny dołączyli Vullnet Basha i Ivan Borna Jelić Balta, a także polscy piłkarze. W sezonie 2021/2022 Serb 18-krotnie wystąpił w ekstraklasie, ale zaledwie pięć razy w wyjściowej jedenastce.