Słowo na niedzielę. Być czy mieć?

Zapytano kiedyś osobę, która ukończyła studia prawnicze i starała się o pracę w zawodzie: „A ma pani kogoś z tej branży w rodzinie czy wśród bliskich znajomych?” -Nie. O. to będzie bardzo trudno.

Kiedy córka profesora, wielkiego Ignacego Chrzanowskiego, zdecydowała się zostać pielęgniarką, niektórzy z jego środowiska mówili: „Jak ci Chrzanowscy nisko upadli. Dać córkę na pielęgniarkę!” Nie wiadomo dzisiaj, kto to konkretnie powiedział, ale ta córka to wyniesiona na ołtarze, błogosławiona Hanna Chrzanowska. - Sporo już czasu upłynęło od wielkiego rozwarstwienia społecznego, którego wyznacznikami byli dwór i wieś. A jeszcze kiedy właściciele dworu szczycili się tytułem książęcym, hrabiowskim, czy różnymi koligacjami, to łatwo było na ześlizgnięcie się na poziom: pany i chamy. Było to źródłem wielu napięć społecznych, a komuniści po Drugiej Wojnie to dość skutecznie zlikwidowali.