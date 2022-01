Słowo na niedzielę. Co przyniesie nam ten rok?

Czy będą śnieżyce lub susza? Który wulkan wybuchnie i gdzie będzie trzęsienie ziemi? A co będzie z pandemią i jaki będzie jej wpływ na życie społeczne, gospodarcze? Czy dojdzie do konfliktu zbrojnego? I wiele jeszcze innych pytań, na które nie znamy odpowiedzi.

Na wiele odpowiedzi nie mamy żadnego wpływu. Cokolwiek się stanie, będziemy tylko odbiorcami – często bezradnymi. A przecież człowiek nowoczesny, wolny od przesądów jest panem przyrody i on kreuje bieg wydarzeń. Więc stawiamy pytanie, a co my wniesiemy w Nowy Rok.

Najpierw w życie rodzinne. Czy niezależnie od sytuacji wniesiemy miłość wyrażającą się w podejmowaniu odpowiedzialności za wszystkich członków rodziny, rezygnując z niepotrzebnych sporów, narzekania i emanowanie sceptycyzmem? Czy w swoim bliższym i dalszym otoczeniu będziemy szerzyli pokój i optymizm, nawet w trudnych sytuacjach. Czy potrafimy zapanować nad ewentualną panika i pokierować w razie potrzeby akcja ratowniczą?