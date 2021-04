Słowo na niedzielę. Czy jest jakiś sposób na zdrową opinię publiczną?

„Około 100.000 pacjentów zmarło, gdyż odmówiono im wykonania zabiegów operacyjnych”. Hm! Mnie i wszystkich tych, którzy ze mną chorowali, leczono i wyleczono. Podobne wieści dochodzą też z innych oddziałów zakaźnych, gdzie niestety zdarzają się zgony spowodowane już tylko wirusem.

Ale takie panikarskie wieści rozpowszechniane wśród ludności, są w dużej mierze spowodowane nie transparentną polityką informacyjną w sprawie stanu zdrowia ludności w ogóle, z uwzględnieniem innych chorób. Na to zwraca się uwagę, jak dotąd bezskutecznie. Jeśli w przeciągu roku zanotowano na świecie ok. 145 milionów zachorowań i ponad 3 miliony zgonów, to do uśmiercenia jeszcze paru miliardów jeszcze daleka droga.

Nie lekceważę oczywiście dramatyzmu każdego zachorowania, a tym bardziej śmierci. Lekarze mówią o ważnej roli systemu immunologicznego każdego organizmu w walce z chorobą. A może by znaleźć sposób na wytworzenie systemu autoimmunologicznego w umyśle człowieka, który by pozwolił na odrzucanie wszelkich wieści panikarskich, a przyjmował tylko to, co sprawdzone i pewne. Wytworzyła by się w ten sposób zdrowa opinia publiczna, która wielu ludziom przyniosła by spokój i nadzieje na przetrwanie. Czy jest na to sposób?