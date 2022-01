Słowo na niedzielę. Polak katolik

To są fakty historyczne i na ich temat nie warto kruszyć kopii. Jest też faktem historycznym, że od czasu chrztu Polski religia katolicka mimo niedoskonałości jej wyznawców określała tożsamość Polski i była więzią jednoczącą cały naród.

W nowszych czasach – zabory pozbawiły nas państwowości, ale Polacy czuli się jednym narodem w dużej mierze dzięki nieprzerwanej mimo prześladowań działalności Kościoła. W kościołach panował duch patriotyzmu, a Częstochowa była duchową stolicą Polski dla wszystkich trzech zaborów. Podobnie podczas okupacji niemieckiej i rosyjskiej w czasie II wojny światowej religia podtrzymywała ducha Polaków. Także w czasach Polski Ludowej Kościół był siłą suwerenna, nie pozwalającą na pełne wtopienie się polityczne i ideologiczne w orbitę Związku Radzieckiego.

To co prawdziwe i istotne w religii katolickiej, wolne było zawsze od wszelkich przejawów nietolerancji i ksenofobii. Niezaprzeczalnie prawdziwa twarzą patriotyzmu polskich katolików byli św. Jan Paweł II i bł. Prymas Stefan Wyszyński oraz wszyscy święci i błogosławieni ostatnich czasów. Dzisiaj stoimy między antychrześcijańską Brukselą i brutalna agresywną Moskwą. Co będzie dalej?