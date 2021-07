Słowo na niedzielę: Przestań narzekać, zacznij żyć

Ucząc dzieci, zalecałem im, by zapisywały najmniejsze nawet dobro, jakie zauważą. Sam też zapisywałem. Powoli wypracowałem w sobie postawę, której dzisiaj hołduję: „Przestań narzekać, zacznij żyć”. A na świat patrz obiektywnie krytycznym okiem.

Jeśli widzisz zło, które możesz usunąć, nie bądź obojętny, ale nie narzekaj, tylko staraj się zmienić sytuację na lepszą, choćby to wymagało pewnego wysiłku. Jeśli zło jest w danej chwili nie możliwe do usunięcia, nie narzekaj, bo to nic nie da, powiększa tylko frustrację twoją i twego otoczenia. Pomóż innym ulżyć i przetrwać i starać się, a może coś by się jednak dało z tym zrobić.

W ramach mojej (po)wirusowej rekonwalescencji umożliwiono mi odwiedziny rodziny i przyjaciół. I tak przejechałem samochodem od Krakowa do Warszawy i okolic, od Krakowa do Cichego i potem w okolice Żywca i jeszcze za Sanok.