Słowo na niedzielę. Roztropność

Cieszymy się, gdy w porę pomyślą rządzący, ale na to nie mamy wpływu, a najwyżej niewielki. A na co mamy wpływ? Może to truizm – na siebie. Wciąż myślimy, jak się ustawić w dzisiejszej rzeczywistości, która jest wciąż skomplikowana i nie wiadomo co przyniesie w najbliższym czasie. No właśnie, wybiegać myślą do przodu, by nie dać się zaskoczyć wydarzeniom i ludziom. By ten cel osiągnąć, trzeba dobierać odpowiednie środki, czego domaga się roztropność.

Warto więc, póki mamy czas, zastanowić się, czy postępuję roztropnie w życiu rodzinnym (żona/mąż, dzieci, dalsza rodzina), byśmy w każdej sytuacji mogli na siebie liczyć? A relacje z sąsiadami i w pracy? Myślenie ma kolosalna przyszłość = mawiano w minionym okresie. Myślmy wiec twórczo dzisiaj, by na ile to możliwe, zabezpieczyć sobie jutro.

Pozwoliłem sobie wynaleźć w przeglądarce paręnaście synonimów roztropności. Przyjrzyjmy się im, choćby gwoli rozrywki. Człowiek dojrzały, racjonalny, odpowiedzialny, rzeczowy, przezorny, rozumny, inteligentny, rozsądny, przemyślany, bystry, trafny, zdroworozsądkowy, rezolutny, logiczny, ostrożny, rozważny, przytomny, powściągliwy, mądry, sensowny, niegłupi, zapobiegliwy, łebski, zdrowy...