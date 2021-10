Słowo na niedzielę. Twórzmy atmosferę jednoznaczności i prawdy o. Leon Knabit

W minionym okresie, to niby tak niedawno, a przecież już ponad ćwierć wieku temu, pewien normalny ksiądz, na szczęście nie brak takich i dzisiaj, głosił Ewangelię w sposób zdecydowany i roztropny, ale osadzał ją w ówczesnych realiach. Nie podobało się to urzędowi do Spraw Wyznań.