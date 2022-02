Słowo na niedzielę. Zima powoli ustępuje. Byle do wiosny!

Dzisiaj też tych milionerów trochę mamy, ale nie słychać, by bankrutowali. Dysponują swoją fortuną roztropnie, a inwestycje podejmują zawsze z pewnym ryzykiem, ale i z umiarem i wychodzą na swoje, a jeszcze stać ich na wspieranie różnych akcji charytatywnych.

A zwykły człowiek? Który skrupulatnie liczy już nie miliony, ale tysiące a nawet setki, jeśli dysponuje swą majętnością z umiarem, zwykle jakoś daje sobie radę. Słowo umiar/umiarkowanie nie jest dzisiaj za bardzo w cenie. Niektórym kojarzy się z ascezą zakonną, która nijak się ma do ‘wyścigu szczurów’ Mieć! Jak najwięcej i to więcej od innych. „Żona Franka pojechała razem z nim na Baleary, a my? Do Murzasichla! Jaki wstyd!!!”

Pandemia trochę ludzi utemperowała, ale do umiaru warto się wzajemnie zachęcać. Dobrze jest nie żyć ponad stan. Podróże, wystawny stół, ubranie, sprzęt elektroniczny, samochody. Warto wiedzieć, gdzie powinna być granica... Oczywiście, nie chodzi o ostrożniactwo. Żyjmy normalnie! Ale roztropnie, umiarkowanie może zapewnić odrobinę spokoju, a nawet takiego cząstkowego szczęścia.