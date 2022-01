Ślub i wesele 2022. Co zrobić, by pierwszy taniec był idealny?

Tak więc pierwszy taniec weselny jest specjalnym występem pary młodej otwierającym wesele. Moda na pierwszy wspólny taniec, otwierający wesele przyszła do nas z Zachodu. Zazwyczaj tańczy się go po obiedzie. To ważna chwila na każdym weselu i warto, by chwila ta była dobrze przygotowana. Tymczasem najczęściej przyszli małżonkowie są zgodni co do tego, że w dniu ślubu są trzy najbardziej stresujące momenty; błogosławieństwo, sama ceremonia oraz... pierwszy taniec.

Razem jesteście w stanie pokonać wszystko. Nawet… nauczyć się tańczyć!

Wielu przeraża ta myśl: my będziemy tańczyć, a wszyscy będą patrzyć! Jak się przygotować do pierwszego tańca weselnego? Może po prostu bujać się w rytm muzyki? Raczej nie! Pierwszy taniec musi być niezapomniany i dopracowany. Para młoda w tańcu powinna czuć się dobrze i pewnie. Taniec powinien być płynny i pełen elegancji. Trzeba się wykazać, a nie tylko dreptać do rytmu. Jednak żeby tak było, trzeba trochę poćwiczyć. Najlepiej zapisać się na kurs tańca. Dobrze jest zacząć na trzy miesiące przed weselem, ale można i później.