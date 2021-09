Ślub Karoliny Małysz z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA 6.09.2021

- Niech żyje miłość... Ta małżeńska i rodzicielska - dodała Izabela Małysz, umieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje w tanecznej pozie z mężem Adamem.

Pierwszy taniec Karolina Małysz i Kamil Czyż wykonali do utworu "Something Just Like This" The Chainsmokers&Coldplay.