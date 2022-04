Śmiertelne wypadki w ultramaratonach rowerowych to rzadkie przypadki [ROZMOWA]

Zna Pan okoliczności wypadku?

Z tego co wiem, Paweł pokonywał trasę we Włoszech bez wsparcia, czyli samotnie. Być może gdzieś w wyznaczonych miejscach stał wóz techniczny, w którym czekały przygotowane dla niego napoje i wyżywienie, ale nikt nie jechał za nim przez cały dystans. A może jechał po prostu bez wsparcia i musiał się żywić samodzielnie. To była kategoria solo. Czytałem, że doszło do tego w tunelu, został potrącony przez samochód. Trasa liczyła ponad siedemset kilometrów, a on miał już za sobą przejechane około sześćset, co we włoskich górach zajęło mu 28-30 godzin. Gdy więc doszło do wypadku, był już bardzo blisko mety. To krótki maraton. Normalnie w warunkach polskich sześćset kilometrów, czyli wyścig Bałtyk – Bieszczady, przejeżdża się bez żadnego problemu w czasie poniżej 24 godzin.