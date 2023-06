Śmiertelny wypadek motocyklisty w Sierczy w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Honda, 39-letni mieszkaniec powiatu wielickiego na łuku drogi, nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Mężczyzna utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał poza krawędź jezdni uderzając w skrzynki pocztowe, a następnie w ogrodzenie posesji. W wyniku zdarzenia kierujący poniósł śmierć na miejscu mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policja apeluje i przestrzega

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. Bez względu więc na to, jaki środek transportu wybierzemy, na drodze zawsze powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i zasadą ograniczonego zaufania. Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji motocykla i samochodu, motocyklista ma najmniejsze szanse na przeżycie albo wyjście z wypadku bez obrażeń. Oprócz kasku i odpowiedniego kombinezonu ochronnego nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci karoserii samochodu, pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Często nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności kierowania motocyklem, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, są przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń