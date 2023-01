Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Zderzenie czołowe na drodze krajowej 44. Do szpitala trafiło niemowlę. Jego rodzice nie żyją Barbara Ciryt

Śmiertelne, czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych miało miejsce na drodze krajowej nr 44 w Jaśkowicach w gminie Skawina. Do wypadku doszło w środę 4 stycznia po południu ok. godz. 15. Jedna osoba zginęła, poszkodowanych jest więcej. Wśród uczestników wypadku jest kobieta z małym dzieckiem. Na drugi dzień okazało się, że kobieta zmarła w szpitalu. Obydwoje zmarli to rodzice małego chłopczyka.