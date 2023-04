Śmiłowice. Kobieta uderzyła w betonowy mostek. Była nietrzeźwa? Aleksander Gąciarz

We wtorek około godz. 16.45 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach (gmina Nowe Brzesko). Kobieta kierująca volkswagenem golfem uderzyła w mostek dojazdowy do posesji. Aby wydobyć ją z pojazdu strażacy użyli sprzętu hydraulicznego. Następnie poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.