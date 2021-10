SMS Sparta Kraków szkoli w siatkówce dzieci i młodzież. Na jubileusz będzie mieć czym się pochwalić

Nauka siatkówki w jednym miejscu od podstawówki do liceum

W czerwcu 2012 r. przy SP 87 w Krakowie grupa rodziców i nauczycieli założyła klub siatkarski. Pierwszym prezesem był Tomasz Gajewski (obecnie wiceprezes), teraz Spartą kieruje Kacper Osuch (dołączył kilka miesięcy później), a obaj są także trenerami. Klub z os. Teatralnego nadal bazuje na SP 87, a także na powstałym przy niej w 2016 r. I Liceum Ogólnokształcącym Sportowym (ZSOS nr 2).

Dla młodzieży chcącej mocniej postawić na tę dyscyplinę to idealne miejsce do rozwoju. W siatkarskich klasach podstawówki jest 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w liceum - 16 (status klas mistrzostwa sportowego). Aktualnie w szkole i klubie zajęciami objętych jest łącznie około 300 młodych sportowców. Pracuje z nimi aż 12 trenerów.

- U nas można trenować siatkówkę od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca liceum - mówi prezes Osuch. - Taki był zamysł, aby w jednym miejscu od postaw, przez wiele lat, profesjonalnie szkolić siatkarzy. Obecnie w Małopolsce to jedyny ośrodek, która ma taką ścieżkę rozwoju. Sztab szkoleniowy jest rozbudowany, na co dzień mamy na miejscu nawet fizjoterapeutę.