Śnięte ryby i piana w potoku. Interwencja służb w Skomielnej Białej Katarzyna Hołuj

W czwartek (11 maja) w godzinach wieczornych (ok. godz. 20) służby interweniowały w Skomielnej Białej (gm. Lubień). Był to efekt zgłoszenia dotyczącego podejrzenia zanieczyszczenia potoku Skomielnianka. Na jego odcinku (ok. 300-400 m) pojawiła się bowiem biała piana, a w wodzie zaobserwowano śnięte ryby. Na miejscu pojawiły się służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska, policja i straż pożarna, w tym Jednostka Ratownictwa Chemicznego „Kraków 6”.