Snowboardzistka Aleksandra Król: Ósma już byłam, na mistrzostwach świata interesuje mnie tylko medal [ROZMOWA]

Trzecie miejsce w grudniowych zawodach drużynowego Pucharu Świata w Winterbergu, drugie indywidualnie w gigancie równoległym w Carezzie, następnie szósta lokata w Cortinie d’Ampezzo, dwukrotnie ósma w slalomach w Bad Gastein, wreszcie dziewiąta pozycja 14 stycznia w gigancie w Scuol. Imponująca seria.

Zawsze było raz lepiej, raz gorzej, a teraz rzeczywiście jestem na jednym poziomie, cały czas w TOP 10, więc to jest bardzo fajne.

Jak to pani sobie tłumaczy?

Przed tym sezonem pogoda namieszała wszystkim teamom, było ciężko z treningami, brakowało śniegu, nie było gdzie przeprowadzać zajęć. Dzięki temu poziom się wyrównał, bo w końcu zawodniczki z krajów alpejskich, które mieszkają w górach, miały tak samo beznadziejne treningi jak my i nie mogły uzyskać nad nami przewagi, jak to się działo w poprzednich latach.