Sofia Ennaoui: To był jeden z nielicznych biegów, które kończyłam na kolanach

"Dla mnie ten medal to nie był cel minimum, lecz maksimum. Życzę wszystkim, którzy wracają po kontuzji, żeby zdobywali medale w mistrzostwach Europy i tak jak ja zajmowali piąte miejsce w mistrzostwach świata. Absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia. Na mecie biegu na 1500 m było widać, że pobiegłam absolutnie na maksa. To był jeden z nielicznych moich biegów, które kończyłam na kolanach. Absolutnie nie mogłam utrzymać się na nogach. To pokazuje, że dałam z siebie absolutnie wszystko. Wiadomo, że ja jako sportowiec i kibice chcielibyśmy, żeby te osiągnięcia z roku na rok były coraz wyższe. W Berlinie w 2018 roku zdobyłam srebrny medal i teraz fajnie by było to poprawić, ale z drugiej strony patrząc na moje perypetie zdrowotne i historie, to traktuję ten medal jak złoty. To jest symbol mojego powrotu i ciężkiej pracy, którą wykonałam przez ostatnie lata, żeby wrócić do momentu, w którym byłam przed doznaniem kontuzji" - powiedziała Ennaoui.