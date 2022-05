Solidarni z Ukrainą. Rajd rowerowy z Proszowic do Wiślicy

Organizatorzy przypominają, że lokalne rajdy rowerowe zwykle nawiązywały do rocznic wydarzeń historycznych. Tym razem idea jest inna: rajd ma być oznaką solidarności z narodem ukraińskim, który walczy o swoją wolność w wojnie z Rosją.

- Zebrane podczas rajdu środki chcielibyśmy przekazać na potrzeby tych uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie i mieszkają na terenie naszej gminy - deklaruje jeden z organizatorów imprezy Krzysztof Wojtusik.

Trasa rajdu prowadzi z Proszowic do Lekszyc, a następnie ścieżką rowerową Eurovelo-11 z Lekszyc do Wiślicy. W sumie trasa liczy około 100 km. Zbiórka uczestników została wyznaczona na parkingu przed pływalnią Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o w niedzielę godz. 8.15. Start kwadrans później.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie (do 20 maja!) chęci udziału w rajdzie i dokonanie wpłaty w wysokości 45 zł. Zapisy i informacje są prowadzone pod numerami telefonów 609 663 915 (Rafał Chmiela) i 600 971 940 (Krzysztof Wojtusik). Każdy z uczestników rajdu otrzyma pamiątkowy medal.

Patronem Honorowym wydarzenia jest firma Amplus.