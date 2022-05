Solidarni z Ukrainą. Włosi pomagają uchodźcom z gminy Gdów [ZDJĘCIA]

Spotkali się z nimi Włosi, którzy przywieźli mnóstwo darów – artykuły spożywcze – m.in. makarony, konserwy, oliwę, słodycze, a także zabawki i odzież.

Do akcji zainspirował ich i razem z nimi przyjechał ks. Jarosław Cielecki. Jest on proboszczem parafii Katolickiego Kościoła Narodowego pw. Matki Bożej Wniebowziętej Dobrego Początku i kustoszem sanktuarium we Florencji koło Iłży. Co miesiąc jeździ do miejscowości Rossano Veneto koło Padwy, gdzie znajduje się filia polskiej parafii. Służy tamtejszym wiernym i zachęca Włochów do niesienia pomocy ukraińskim gościom przebywającym w Polsce, głównie w maleńkiej Florencji, która przyjęła kilkadziesiąt dzieci z mamami.

Z ostatniej misji ks. Jarosław nie wrócił sam – towarzyszyło mu trzech Włochów: dr Angelo Antonelli – zajmujący się administracją szkół w Weronie i jej rejonie, jego krewny Andrea oraz Ranzo Migliorini – dyrektor fabryki produkującej kierownice do samochodów Ferrari.