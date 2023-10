Solidne wzmocnienie żużlowej Grupy Azoty Unii Tarnów na sezon 2024. Warunki kontraktów z klubem ustalili Timo Lahti i Adrian Cyfer

Timo Lahti będzie zawodnikiem Grupy Azoty Unii

Tarnowianie w zakończonym niedawno sezonie 2023 początkowo mieli gorsze wyniki, ale później się poprawili i awansowali do play-off. Tam w półfinale za mocna okazała się Stal Rzeszów, która zresztą później wywalczyła promocję do I ligi. "Jaskółki" wtedy nie były typowane do awansu, ale patrząc na pierwsze ruchy transferowe, ogłoszone jeszcze w październiku, w kolejnym sezonie może się to zmienić.

Dwaj pierwsi zawodnicy, którzy mają dołączyć do Grupy Azoty Unii, to naprawdę solidne wzmocnienia, wręcz "bomby" transferowe. 33-letni Fin Timo Lahti to uznany w naszym kraju zawodnik, występuje nad Wisłą od 2011 r. Sporo czasu spędził w I lidze, w poprzednich rozgrywkach w barwach Orła Łódź uzyskał średnią biegową 1,68 pkt. Jego pozyskanie do klubu z niższego szczeblu to sukces działaczy.