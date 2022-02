Sparing Proszowianki. Juniorzy Hutnika byli górą

Podopieczni trenera Marka Holochera nie zagrali najlepszego spotkania, a szkoleniowiec najwięcej zastrzeżeń miał do postawy drużyny w czasie stałych fragmentów gry. W ten sposób, po rzucie rożnym i wolnym proszowianie stracili dwa pierwsze gole. - Na pewno nad tym elementem musimy teraz popracować, bo tracimy za dużo goli, a większość z nich właśnie po stałych fragmentach. Być może wynika to z tego, że do tej pory trenowaliśmy głównie na orliku, a nie dużym boisku – uważa szkoleniowiec.

W meczu z juniorami Hutnika zabrakło m. in. podstawowych obrońców Adriana Kaczora i Pawła Wasilewskiego, których zastąpili gracze, występujący zazwyczaj na innych pozycjach. Jak nam powiedział trener Holocher Proszowianka jest bliska pozyskania dwóch zawodników TS Węgrzce Patryka Moskala i Mikołaja Tracza. - Z Traczem jest jednak ten problem, że kończy studia i ma taki rozkład zajęć, że ciężko mu będzie pogodzić naukę z treningami – martwi się trener.