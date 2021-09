Specjalna Małopolska Nagroda Gospodarcza dla Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego

Specjalne wyróżnienie, podczas gali honorowej „Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021”, odebrała - w imieniu prof. Adama Glapińskiego - Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego w Krakowie, a jednocześnie inicjatorka powstania Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego.

„Dziś z dumą dołączam do Państwa, choć czynię to skromnie mając świadomość, że ta nagroda to dla mnie zobowiązanie, by czerpać jak najwięcej z tradycji Małopolski. Od dziś czuję się w jakiejś części obywatelem tego królewskiego regionu naszego kraju” – podkreślił prezes NBP w specjalnym liście skierowanym do uczestników krynickiej konferencji.