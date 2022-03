Specustawa ułatwiła legalną pracę uchodźców z Ukrainy. Z numerem PESEL w ręku mogą także zakładać firmy. Oto najważniejsze przepisy

Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie do Polski trafiło już blisko 2 mln osób, głównie kobiet i dzieci. Od środy ustawiają się w kolejkach, by uzyskać numer PESEL. Radykalnie ułatwia to nie tylko pobyt, ale i pracę na terenie naszego kraju. Monika Smulewicz i Jolanta Zarzecka-Sawicka z firmy doradczej Grand Thornton wyliczają kluczowe rozwiązania specustawy:

Legalność pobytu

Uchodźcy z Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski po 24 lutego 2022 i planują tu zostać (nie traktują Polski jako kraju tranzytowego) mają zapewnioną legalność pobytu na terenie RP na czas 18 miesięcy, o ile w ciągu maksymalnie 60 dni od przekroczenia polskiej granicy złożą stosowny wniosek; uproszczona legalizacja pobytu nie dotyczy m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy. Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na więcej niż miesiąc pozbawia go tego uprawnienia.