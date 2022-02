Winne jest wymieranie kilku lasotwórczych gatunków. W przeciągu minionej dekady badania satelitarne wykazały zamieranie aż sześćdziesięciu procent świerka zwyczajnego. Nie lepiej jest z sosną zwyczajną i bukiem, których choruje prawie czterdzieści procent. Osłabione drzewostany atakują choroby grzybowe i na końcu mordują korniki. Przyczyny kataklizmu są doskonale znane: susza. I systematyczne obniżanie poziomu wód gruntowych. Wedle ostrożnych szacunków na północy i w centrum kraju lustro wody sięga miejscami o metr niżej niż przed laty. To nieco mniej, niż zasięg korzeni świerka zwyczajnego. Z tego samego powodu cierpią buki i sosny. Najgorzej wyglądają z kosmosu monokultury świerka i sosny, które przed laty sadzono niczym plantacje marchewki czy ziemniaków. Końcowy efekt niewłaściwego podejścia do sposobu sadzenia lasu można oglądać w tatrzańskiej Dolinie Chochołowskiej, gdzie pod topór drwala masowo trafiają wyschnięte świerczyny. Najgorsze jest to, iż owe trzy gatunki drzew stanowią nieco ponad siedemdziesiąt procent powierzchni naszych lasów. Zapewne niedawna inwazyjna kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, miała prapoczątek w przesuszenie podłoża. Parafrazując strofy znanego poety, spieszmy się kochać lasy, gdyż tak szybko odchodzą.