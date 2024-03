Społeczna Agencja Najmu w Krakowie zamierza szukać mieszkań dla osób o niskich dochodach. Ruszyły ankiety dla mieszkańców

Projekt zakłada, że novum poprowadzi podmiot zewnętrzny (np. organizacja pozarządowa), we współpracy z gminą. SAN ma dzierżawić lokale mieszkalne od ich właścicieli i wynajmować je osobom, których dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania na warunkach rynkowych.

Pierwsze krakowskie konsultacje w sprawie SAN odbyły się jesienią ubiegłego roku. Projekt uzyskał również poparcie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- Określone zostały też warunki uprawniające przyszłych najemców do zawarcia umowy najmu, m.in.: obowiązek spełnienia kryterium dochodowego i brak tytułu prawnego do lokalu. Kryterium dochodowe uprawniające do starania się o najem lokalu w SAN to dla jednoosobowego gospodarstwa domowego maksymalny dochód w wysokości 6 346,15 zł, a dla każdej kolejnej osoby - 2 538,46 zł. Ponadto konieczne jest spełnienie jednego z dodatkowych kryteriów, np. wykonywania pracy w deficytowym zawodzie czy zamieszkiwania w gospodarstwie domowym wspólnie m.in.: z dziećmi, osobą do 35. roku życia, osobą powyżej 65. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, uchodźcami z Ukrainy – podaje Wydział Mieszkalnictwa UMK.