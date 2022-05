Spółka przedsiębiorców z Floriańskiej w Krakowie tworzy wielki hub czystej energii ze słońca i wiatru. Zielony wodór zastąpi gaz i węgiel

H2 Energy przygotowuje projekt zakładający budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru/amoniaku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaną magazyny energii w technologii wodorowej, studnie głębinowe, bocznica kolejowa, Intermodalny Terminal Przeładunkowy, instalacja umożliwiająca korzystanie z istniejącego gazociągu (Jamał). Planowana jest budowa własnego gazociągu, parkingu dla tirów oraz obszaru do napełniania ich wodorem. Elementem nowatorskiego hubu ma być kocioł wodorowy wraz z infrastrukturą do przesyłu ciepła.

Spółka H2 Energy, której większościowym udziałowcem jest krakowska Westa Investments S.A. z Floriańskiej, pozyskała już 500 z planowanych dwóch tysięcy hektarów w strategicznych punktach pogranicza polsko-niemieckiego, by stworzyć tam pionierski hub do produkcji zielonego wodoru w oparciu o wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Ma to być jedno z głównych miejsc rewolucjonizujących europejską energetykę. Celem jest całkowite uniezależnienie od paliw kopalnych, w tym gazu i węgla.

H2 Energy przygotowuje projekt zakładający budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru/amoniaku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaną magazyny energii w technologii wodorowej, studnie głębinowe, bocznica kolejowa, Intermodalny Terminal Przeładunkowy, instalacja umożliwiająca korzystanie z istniejącego gazociągu (Jamał). Planowana jest budowa własnego gazociągu, parkingu dla tirów oraz obszaru do napełniania ich wodorem. Elementem nowatorskiego hubu ma być kocioł wodorowy wraz z infrastrukturą do przesyłu ciepła. - Powierzchnia pozyskanych działek pozwala zabudować modułowo elektrolizery o łącznej mocy liczonej w gigawatach, co wydaje się być największym tego rodzaju procedowanym projektem w Polsce – mówi Julia Bogdanowicz, dyrektor zarządzający spółki Westa Investments, która od lat realizuje w Krakowie (i nie tylko) liczne projekty, a w ostatnich latach skupiła się na przedsięwzięciach deweloperskich. Obecnie realizuje ich sześć.

Wielkie osiedle mieszkaniowe Westy Investments w Krakowie za... 1,7 mld złotych

- Właśnie sfinalizowaliśmy umowę, by wybudować na południu Krakowa jedno z największych, nowoczesnych i przyjaznych, osiedli mieszkaniowych, z dużą ilością zieleni, miejsc rekreacyjnych i udogodnień dla mieszkańców. Budżet inwestycji szacujemy na blisko 1,7 mld zł – informuje Julia Bogdanowicz. Jak dodaje, Westa inwestuje również w startupy, m.in. krakowski Medtransfer, który stworzył platformę do błyskawicznego zaszyfrowanego przesyłania wyników badań obrazowych (TK, MRT i RTG) do lekarza prowadzącego.

Ogromne nadzieje krakowscy przedsiębiorcy wiążą także z H2 Energy. Bardzo istotne jest tutaj strategiczne położenie pozyskiwanych nieruchomości. Pierwsza z nich znajduje się 3 km do granicy z Niemcami, 12 km do portu rzecznego przystosowanego do dużych gabarytów oraz 25 km do autostradowego przejścia granicznego Świecko-Frankfurt. Przez nieruchomość przechodzi nowa międzynarodowa (dwutorowa) trakcja kolejowa i największy w Polsce gazociąg - o średnicy 1,4 metra.

Przez teren planowanego hubu przebiega linia kolejowa nr 273 (tzw. Nadodrzanka), jedna z głównych tras szynowych w Polsce. Łączy porty w Szczecinie i Świnoujściu z Czechami. - Biorąc pod uwagę strategiczne plany rozwojowe tych portów w zakresie m. in. rozbudowy terminala gazowego oraz budowy głębokowodnego terminala kontenerowego, planowany przez H2 Energy terminal intermodalny będzie z pewnością atrakcyjną lokalizacją, pełniąc funkcje „suchego portu” wspomagającego obsługę portów morskich – przekonuje krakowska menedżer. Jej zdaniem, usytuowanie inwestycji oraz samego terminala intermodalnego na mapie europejskich korytarzy transportowych przebiegających przez Polskę zdecyduje o atrakcyjności całego projektu.

Zielony wodór lekarstwem na problemy energetyczne Europy i świata

Naukowcy wskazują tzw. zielony wodór jako najważniejszą szansę na uniezależnienie się od monopolistycznych dostawców gazu ziemnego oraz innych paliw kopalnych – z możliwością wykorzystania znacznej części istniejącej infrastruktury gazowej i transportowej. Analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wskazują, że potencjał technologii wodorowych nie był dotąd w naszym kraju w pełni wykorzystywany. Dariusz Budrowski, prezes PARP, zauważa, że do 2019 r. zainwestowaliśmy w badania i rozwój w zakresie wodoru i ogniw paliwowych 40 razy mniejszą kwotę niż czołowe kraje Unii. - Potrzebujemy wzrostu zaangażowania jednostek naukowych, technologicznych i biznesowych – podkreśla.

Dziś 95 proc. ogólnoświatowej produkcji wodoru odbywa się w procesie reformingu gazu ziemnego, czego skutkiem ubocznym jest emisja dwutlenku węgla. Tak pozyskany wodór określany jest mianem szarego. Docelowo w transformacji energetycznej kluczową rolę odegrać ma wodór zielony - pozyskiwany w procesie elektrolizy zasilanym energią z OZE. Mówiąc najprościej: wytwarzanie zielonego wodoru ma być sposobem na magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Projektowany przez krakowskich przedsiębiorców hub H2 Energy ma służyć do takiej właśnie rewolucji.

Produkowanie i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie jednym z kluczowych tematów naszego XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski „Energia dla firm”. Organizujemy je 23 czerwca 2022 w gościnnym Salonie Ekonomicznym NBP przy Basztowej w Krakowie, jak zawsze we współpracy z najważniejszymi organizacjami gospodarczymi i instytucjami wspierającymi biznes oraz zaprzyjaźnionymi uczelniami. Szczegóły na forumprzedsiebiorcow.pl.

