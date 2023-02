Spółka z Krakowa nowym sponsorem Igi Świątek, najlepszej tenisistki na świecie

W ramach współpracy Iga Świątek została globalną ambasadorką marki promującą ją na rynkach sprzedażowych Oshee, a więc m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Bułgarii, Czechach, Rumunii, Grecji i na Litwie. Marka posiada globalne prawa do wizerunku Igi, co wskazuje na jej światowe ambicje rozwoju.

Tenisistka będzie na co dzień używała produktów Oshee, przede wszystkim napojów izotonicznych, witaminowych, a także batonów proteinowych (w sytuacjach, w których nie wykluczają tego zasady WTA i poszczególnych turniejów). Produkty, które Świątek wprowadziła do swojej diety, przeszły pozytywnie weryfikację jej teamu i lekarza prowadzącego.

- Poprzedni rok pokazał, jak dobrze funkcjonujemy jako team i jak uzupełniają się nasze kompetencje - mówi Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta tenisistki. - Obszar żywienia i suplementacji to przestrzeń mojego wpływu na karierę Igi i dlatego cieszę się, że do grona jej partnerów dołącza znana mi od dawna polska marka Oshee, która bardzo dba o jakość swoich produktów. W okresie rozmów o współpracy uczestniczyłem w konsultacji składów i produktów, które Iga włączyła do swojej suplementacji. Mam pewność, że to będzie dobre partnerstwo, wspierające jej wyniki sportowe.