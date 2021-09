Spór o betonozę w Krakowie. Zieleń nie musi przegrywać z koniecznością zaspokojenia głodu mieszkań, dróg i parkingów. Zapraszamy do debaty Zbigniew Bartuś

Aktywiści ruchów miejskich przekonują, że w Krakowie są co najmniej dwa środowiska zainteresowane betonozą: ludzie kupujący kolejne mieszkania nie dla siebie, lecz zysków, oraz grupa deweloperów sprzedających większość lokali takim inwestorom. – Tego typu nabywca nie zwraca uwagi na otoczenie, zieleń. Liczy się cena. No i mamy gotowe koło napędowe betonozy - diagnozuje Magdalena Milert z Klubu Jagiellońskiego. Zarzuca władzom miasta "brak całościowej wizji dalszej zabudowy", przez co "inwestorzy, w tym deweloperzy, betonują Kraków w majestacie uchwalonych niegdyś planów, w sprzeczności z oczekiwaniami wielu mieszkańców i nowymi trendami". Co ciekawe, w kwestii braku aktualnej koncepcji dalszej zabudowy Krakowa i pilnej potrzeby jej stworzenia zgadzają się z nią liderzy dwóch najważniejszych organizacji deweloperskich pod Wawelem. Natomiast całkowicie odrzucają oni tezę o betonozie. Zdecydowanie odpierają też zarzut, że Kraków stał się „miastem deweloperów”.