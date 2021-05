Sport w telewizji dziś. Piłka nożna na żywo w TV - sobota i niedziela (8-9 maja 2021), program TV

Liverpool - Real Madryt. Transmisja TV i online live. Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów na żywo?

W środowym (14.04) meczu Liverpool - Real Madryt dojdzie do rewanżu za pierwszy mecz przegrany przez The Reds 1:3. Co ciekawe, to było spotkanie niczym powtórka finału Ligi Mistrzów z 2018 roku. Wówczas w Kijowie także Królewscy zwyciężyli 3:1. Teraz piłkarze Juergena Kloppa, którzy największy kryzys zdają się mieć za sobą, muszą odrobić dwie bramki straty. Gdzie obejrzeć mecz Liverpool - Real Madryt? Która stacja przeprowadzi transmisję na żywo? Sprawdź, gdzie i kiedy obejrzeć relację online [stream].