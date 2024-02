Sporu o tereny Garbarni Kraków ciąg dalszy. Klub wydał oświadczenie w sprawie uchwały Rady Dzielnicy XIII

Garbarnia Kraków chce zmiany przeznaczenia działek

W uchwale (głosowanie planowano na wtorkowy wieczór) napisano: "Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie inicjatywy na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań, zmierzających do podjęcia współpracy z Robotniczym Klubem Sportowych Garbarnia, wzorem innych krakowskich klubów sportowych".

Oto oświadczenie Garbarni na ten projekt:

"Zarząd RKS Garbarnia pozytywnie przyjmuje troskę o dalsze funkcjonowanie i losy Klubu ze strony Grupy Radnych. Jednocześnie z niepokojem odebraliśmy treść uzasadnienia projektu uchwały, w którym radni: “krytycznie podchodzą do działań, zmierzających do realizacji na nieruchomościach, oddanych w użytkowanie wieczyste klubowi, zabudowy o charakterze innym, niż to wynika z zawartej umowy użytkowania wieczystego”.

2. Rozmowy i dialog prowadzące do poprawy funkcjonowania Klubu wyłącznie z udziałem przedstawicieli RKS Garbarnia.

Zarząd RKS Garbarnia pragnie podkreślić, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju partnerskie rozmowy i dialog prowadzące do poprawy funkcjonowania Klubu w oparciu o wskazaną przez Miasto Kraków ścieżkę (Zintegrowany Plan Inwestycyjny – ZPI). Dostrzegam zainteresowanie wielu osób, którym dobro Klubu leży na sercu, lecz podkreślamy, że debatowanie o przyszłości RKS Garbarnia nie może odbywać się bez jego przedstawicieli, bowiem to właśnie przedstawiciele Klubu są w stanie rzetelnie przedstawić sytuację związaną z Projektem Garbarnia 2.0 – Park Sportowy Garbarnia oraz Zintegrowanym Planem Inwestycyjnym – ZPI, które są jedynym rozwiązaniem dla dalszego funkcjonowania RKS Garbarnia. Wobec powyższego Zarząd Klubu wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec spotkań podobnych do tego, które zostało zorganizowane w dniu 29 stycznia 2024 przez Stowarzyszenie Wspólne Podgórze, Macieja Fijaka i Łukasza Maślonę z mieszkańcami, z pominięciem przedstawicieli Klubu, a które dotyczyło jego funkcjonowania. Być może to właśnie jest przyczyną poddawania w uchwale pomysłów nierealnych do wykonania. Nie ma bowiem żadnych przesłanek i form prawnych na realną pomoc finansową Miasta dla prywatnego podmiotu.